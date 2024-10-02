Selçuk Bayraktar: Dünyanın geleceğini Türkiye'den inşaa edeceğiz

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in değişim ve umut olduğunu dile getirerek, rekorlarla dolu süreci anlattı. Bayraktar ayrıca, İsrail'in Gazze'de ve diğer bölgelerde gerçekleştirdiği katliamlara da çok sert tepki gösterdi. Öte yandan Takvim.com.tr festival alanında sizler için en özel görüntüleri kaydetti.