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İHA'lardan sonra insansız kara aracı Kapgan'da sahada

İHA'lardan sonra insansız kara aracı Kapgan'da sahada
29.01.2023 22:31

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HAVELSAN'ın öncülüğünde, alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı Kapgan, tanıtılmasından kısa süre sonra araziye çıktı ve ağır makineli tüfekle ilk kez atış testi gerçekleştirdi.

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Orta sınıf-2 insansız kara aracı olarak konumlandırılan Kapgan, testler için gövde üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının arından Samsun Yurt Savunmanın Samsun'daki atış poligonuna nakledildi. Projede görev alan ekiplerin çalışmasıyla Unirobotics'in silah kulesi ve Samsun Yurt Savunmanın Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği Kapgan'a entegre edildi ve gece atışları gerçekleştirildi. Ertesi günün erken saatlerinde de gündüz atışları yapıldı. Atış testlerinin ardından araziye çıkan Kapgan, sürüş performansını ortaya koydu.

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