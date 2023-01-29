İHA'lardan sonra insansız kara aracı Kapgan'da sahada

Orta sınıf-2 insansız kara aracı olarak konumlandırılan Kapgan, testler için gövde üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının arından Samsun Yurt Savunmanın Samsun'daki atış poligonuna nakledildi. Projede görev alan ekiplerin çalışmasıyla Unirobotics'in silah kulesi ve Samsun Yurt Savunmanın Canik M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfeği Kapgan'a entegre edildi ve gece atışları gerçekleştirildi. Ertesi günün erken saatlerinde de gündüz atışları yapıldı. Atış testlerinin ardından araziye çıkan Kapgan, sürüş performansını ortaya koydu.