GTA 6 ne zaman çıkacak? Devasa harita heyecanlandırdı

Çocukluğumuzdan bu yana bir efsane haline gelen Grand Theft Auto serileri yıllardır heyecanla oynanıyor. Grand Theft Auto'nun yeni serisi yani 6 için geri sayım başladı. 17 Eylül 2013 tarihinde hayatımıza giren GTA 5'in ardından sıkı oyun takipçileri 6'nın ne zaman çıkacağı konusunda Rockstar Games'ten yapılacak açıklamaya odaklanmış durumda. Ayrıca son olarak sosyal medyada bir kullanıcının GTA 6'ya dair paylaştığı harita görenleri şaşırttı. Diğer seri oyunlarından farklı olarak geniş bir alanı kapsıyor. Ancak konu hakkında Rockstar Games'ten bir açıklama yapılmadı.

GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken oyunla ilgili son gelişmeleri öğrenmek isteyenler Rockstar Games'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Bilindiği üzere GTA serileri oyun tutkunlarının en çok oynadığı oyunlardan birisi. Özellikle gerçekliği ve şehirde rahat bir şekilde dolaşma özelliği çıktığı ilk günden bu yana GTA'yı diğer oyunlar arasında vazgeçilmez bir efsane kılıyor. Efsane bilgisayar oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto serisi yani bilinen adıyla GTA son olarak 5 oyunuyla karşımıza çıkmıştı. Yeni serinin çıkış tarihini heyecanla bekleyen oyun meraklıları yapımcı şirket Rockstar Games'ten konu hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games tarafından GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. GTA 6'nın satışa sunulacağı tarih açıklanınca haberimizin içinde yer alacak. Ancak ilerleyen süreçte GTA 6'ya dair Rockstar Games'ten açıklama yapılması bekleniyor.

GTA 6 ÖZELLİKLERİ NELER?

Öncelikle GTA 6'nın özellikleri hakkında fazla bir bilgi olmadığını belirtelim. Ortaya atılan iddialara göre GTA 6'da ilk defa ana karakter kadın olacağı konuşuluyor. Ancak tıpkı GTA V'deki gibi kurgunun birden fazla karakter üzerinden ilerleyeceği tahmin ediliyor.

GTA 6'da görevler arasında geri dönüş olacağı belirtiliyor.

Bazı dükkanların farklı dönemlerde farklı tipte ürünler satacakları da belirtilen özellikler arasında yer alıyor.

GTA 6 HARİTASI DİKKAT ÇEKTİ

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı GTA 6 haritası heyecan yarattı. Ancak konu hakkında oyunun yapımcı şirketi Rockstar Games'ten bir açıklama gelmedi.

GTA 6 TAHMİNİ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun tahmini sistem gereksinimleri şu şekilde olacak;

Intel İşlemci: Core i5-4460 3.2GHz

AMD İşlemci: FX-8350

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 760

Ekran Kartı (AMD): Radeon R7 260X v3

RAM: 8GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Direct X Versiyonu: DX 12

Sabit Disk Alanı: 55GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Intel İşlemci: Core i7-4790 (4 çekirdekli), 3.6GHz

AMD İşlemci: FX-8370

Ekran Kartı (Nvidia): GeForce GTX 980 Ti 6GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon R9 Fury X 4GB

RAM: 16GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Direct X Versiyonu: DX 12

Sabit Disk Alanı: 55GB

GTA'NIN ÖNCEKİ OYUN SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ

-GTA: 1997

-GTA2: 1999

-GTA3: 2001

-GTA 3 Vice City: 2002

-GTA San Andreas: 2004

-GTA 4: 2008

-GTA 5: 2013