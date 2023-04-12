RAMAZAN İMSAKİYE
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Gençlere cep telefonu, bilgisayar satışında vergi indirimi uygulanacak mı? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti geldi mi?

Gençlere cep telefonu, bilgisayar satışında vergi indirimi uygulanacak mı? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti geldi mi?
12.04.2023 11:41

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Gençlere vergi indirimli ucuz teknoloji ürünlerinde indirim geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğrenimdeki gençler için vergi muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Peki, vergi indirimi ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

Teknoloji Videoları

Gençlere vergi indirimli ucuz teknoloji ürünlerinde indirim geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğrenimdeki gençler için vergi muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Peki, vergi indirimi ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz." dedi.

GENÇLERE TEKNOLOJİ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?

Gençlere teknoloji vergi indiriminin detayları henüz netleşmedi.

Netleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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