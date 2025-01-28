Yapay zeka dünyası hızla büyürken, Çin’den gelen DeepSeek projesi, küresel rekabette yeni bir sayfa açtı. Peki, DeepSeek nedir ve dünyaca ünlü ChatGPT’den farkı ne? Çin’in yapay zeka devrimi, sadece teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda küresel rekabette yeni bir dengenin habercisi. DeepSeek, bu rekabette Çin’in özgün ve yenilikçi yaklaşımını temsil ediyor. Yapay zeka dünyasında yaşanan bu gelişmeleri merak ediyorsanız, videomuzda DeepSeek’in detaylarını, ChatGPT ile karşılaştırmasını ve Çin’in yapay zeka stratejilerini bulabilirsiniz. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.