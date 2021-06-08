Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni özellikler...

Milyonlarca kullanıcısı olan iPhone'lar için yeni dönem başlıyor. Teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 15 sürümünü tanıttı. Bildirimlerden haritaya fotoğraflara kadar birçok kısımda yenilikler geliyor. Android ve Windows kullanıcıları nihayet FaceTime aramalarına katılabilecekler. Peki iOS 15 uyumlu modeller hangileri? İşte gelen özellikler ve detaylar....

Milyonlarca kullanıcısı olan iPhone'lar için yeni dönem başlıyor.

Teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 15 sürümünü tanıttı.

Bildirimlerden haritaya fotoğraflara kadar birçok kısımda yenilikler geliyor.

FACETIME

Android ve Windows kullanıcıları nihayet FaceTime aramalarına katılabilecekler. WWDC açılış konuşması sırasında Apple, kullanıcıların Android cihazlardan ve Windows PC'lerden arama yapabilmeleri için FaceTime'ın web'de kullanılabileceğini duyurdu. Görüntülü arama hizmeti daha önce yalnızca iOS ve Mac cihazlarda kullanılabiliyordu.

Apple, bu güncellemeyle FaceTime'ı biraz daha Zoom benzeri bir görüntülü arama hizmetine dönüştürüyor. FaceTime ayrıca, önceden insanlarla paylaşabilmeniz ve doğru zamanda katılabilmeniz için planlanmış bir aramanın bağlantısını almanıza da izin verecek.

Bir diğer geliştirme ise iOS 15‌'te FaceTime, video için bir ızgara görünümü ve portre modu sundu. Ses için, ‌FaceTime‌ aramaları artık daha doğal bir deneyim için Uzamsal Ses ve uyarlanabilir ses yalıtımı sunuyor. Ayrıca, kullanıcılar artık planlanmış bir video görüşmesi için paylaşılabilir bir bağlantı oluşturabiliyor.

BİLDİRİM ÖZELLİĞİ DEĞİŞİYOR

Yeni iOS sürümü ile birlikte Bildirim özelliği de değişiyor. Daha büyük ikonlar ile karşımıza çıkan iOS 15'te Bildirim Özeti özelliği yer alacak. Düşük öncelikli bildirimleri bir araya toplayan özelliğe kişilerden gelen bildirimler dahil edilmeyecek.

Odaklanma özelliği sayesinde kişisel ve iş olarak farklı modlar ayarlanabilecek. ShiftDelete'te yer alan habere göre; yapay zeka destekli özellik sayesinde sadece görmek istediğiniz bildirimler ekranda yer akacak. Ayrıca kullandığınız odaklanma moduna göre ana ekran da değişecek.

iOS 15'te yer alan Live Text (Canlı Metin) özelliği sayesinde 3. parti uygulamalara ihtiyaç duymadan OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi kullanılabilecek.

Bir diğer geliştirme de Spotlight tarafında gerçekleşti. Ağırlıklı olarak kişiler için kullanılan Spotlight, iOS 15 ile birlikte fotoğrafları da kapsayacak. Ayrıca Spotlight ile aktör, film ve müzik gibi sonuçlar de listelenecek.

FOTOĞRAFLAR

iOS 15 ile birlikte gelen yeni özellikler sayesinde Fotoğraflar uygulamasında anılarınızı düzenleyebileceksiniz. Memory Mixes adı verilen yeni özellik, anılarınızı video haline getirerek güçlü işlemci sayesinde hızlı bir şekilde izlemenize olanak sağlayacak. Ayrıca yaptığınız videolarda Apple Music'te yer alan parçaları kullanabileceksiniz.

ARAÇ KİLİDİ

UWB anahtar özelliği sayesinde akıllı telefonunuzu araç, ev ve otel gibi birçok alanda anahtar olarak kullanabileceksiniz. Apple, bu özellik için BMW başta olmak üzere otomotiv üreticileri, Schlage ve Kastle gibi akıllı kilit üreten şirketler ile anlaşma sağladı.

Yeni iOS sürümüyle birlikte Digital ID özelliği geliyor. Kullanıcılar, iPhone'ları kullanarak kimliklerini taradıktan sonra telefon üzerinden kullanabilecek.

HARİTALAR UYGULAMASI

Apple'ın WWDC21 etkinliğinde tanıttığı yeni Haritalar uygulaması ilk olarak İspanya, Portekiz, İtalya ve Avustralya'da kullanılabilecek. Etkileşimli dünya adı verilen özellik sayesinde ticari bölgeler ve binalar hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılacak.

Apple Haritalar uygulaması yükseklik, yol renkleri ve özel tasarlanmış yerler haricinde yeni bir gece modu ile karşımıza çıkıyor. 3 boyutlu tasarımıyla dikkat çeken Haritalar için CarPlay özelliği 2021 yılının son çeyreğinde kullanıma sunulacak.

Özellikle yürüyüş esnasında daha iyi bir kullanım deneyimi sağlamak isteyen Apple, Haritalar uygulamasına binaların da yer aldığı AR özelliği ekledi. Kullanıcılar, bu sayede gidecekleri yere daha kolay şekilde ulaşabilecek.

İŞTE İOS 15 ALMASI BEKLENEN CİHAZLAR

iPhone 11 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone Xs serisi

iPhone SE 2020

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 serisi

iPhone 7 serisi