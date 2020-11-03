Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. tur karşılaşmasında Balıkesirspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Normal süresi 2-2 sona eren maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve kazananı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda Esenler Erokspor rakibini 6-5 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası | GOL | Balıkesirspor 2-0 Esenler Erokspor
- Ziraat Türkiye Kupası | GOL | Balıkesirspor 2-2 Esenler Erokspor
- Ziraat Türkiye Kupası GOL | Balıkesirspor 2-1 Esenler Erokspor
- Ziraat Türkiye Kupası | GOL | Balıkesirspor 2-0 Esenler Erokspor
- Ziraat Türkiye Kupası | GOL | Balıkesirspor 1-0 Esenler Erokspor
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