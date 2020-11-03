Ziraat Türkiye Kupası | GOL | Adanaspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk eden Adanaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede turuncu-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Ozan Papaker ve Roni kaydetti.