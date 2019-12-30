Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor canlı yayınında açıklayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Karaman, haftalar öncesinden ligde görev yapan diğer teknik direktörlere ayrılacağını söylemiş" ifadelerini kullandı.
Zeki Uzundurukan: Ünal Karaman diğer teknik direktörlere ayrılacağını söylemiş30.12.2019 18:24
- Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u! Sturridge ve Sörloth Trabzonspor’u sırtlıyor
- Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
- Zeki Uzundurukan: Ünal Karaman diğer teknik direktörlere ayrılacağını söylemiş
- Fenerbahçe'den Fatih Terim'in 'ZORLU' göndermesine yanıt!
- Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı CANLI anlatım izle
- Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı!
- Galatasaray Antalyaspor CANLI anlatım İZLE | GS Antalyaspor maçı izle (Video)
- Enes Ünal'ın mutlu günü! Enes Ünal sevgilisi Lisa Smellers ile evlendi! |Video
- CANLI İZLE | Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI anlatım İZLE |Video
- Galatasaray Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? |Video
- Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'u topa tuttu! İkiside...
- Beşiktaş'ta transfer hedefi: Cenk Tosun
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.