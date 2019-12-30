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Zeki Uzundurukan: Ünal Karaman diğer teknik direktörlere ayrılacağını söylemiş

30.12.2019 18:24

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor canlı yayınında açıklayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Karaman, haftalar öncesinden ligde görev yapan diğer teknik direktörlere ayrılacağını söylemiş" ifadelerini kullandı.


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