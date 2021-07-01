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Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig'e geri dönüyor Salim Manav aktardı

Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig'e geri dönüyor Salim Manav aktardı
01.07.2021 16:44
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A Spor muhabiri Salim Manav, Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılan ve yaklaşık 4 aydır kulüpsüz durumda bulunan Younes Belhanda'nın yeni takımını açıkladı. Faslı oyuncunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaştığını ifade etti.


A Spor muhabiri Salim Manav, Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılan ve yaklaşık 4 aydır kulüpsüz durumda bulunan Younes Belhanda'nın yeni takımını açıkladı. Faslı oyuncunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaştığını ifade etti.

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