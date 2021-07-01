Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig'e geri dönüyor Salim Manav aktardı

A Spor muhabiri Salim Manav, Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılan ve yaklaşık 4 aydır kulüpsüz durumda bulunan Younes Belhanda'nın yeni takımını açıkladı. Faslı oyuncunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaştığını ifade etti.

A Spor muhabiri Salim Manav, Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılan ve yaklaşık 4 aydır kulüpsüz durumda bulunan Younes Belhanda'nın yeni takımını açıkladı. Faslı oyuncunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaştığını ifade etti.