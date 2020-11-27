Haberler Video Spor Videoları Yılmaz Vural'ın doktoru A Haber'e açıkladı: Hoca ilk kez koronavirüse yakalandı | Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

Yılmaz Vural'ın doktoru A Haber'e açıkladı: Hoca ilk kez koronavirüse yakalandı | Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?

Yılmaz Vural'ın doktoru A Haber'e açıkladı: Hoca ilk kez koronavirüse yakalandı | Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl?
27.11.2020 23:20
Ana Sayfa 01:43
Türkiye Varlık Fonu toplantısı...
Ana Sayfa 00:37
İranlı üst düzey nükleer...
Ana Sayfa 00:56
FETÖ'nün "Batum imamı" bakın...
Ana Sayfa 02:14
Altın fiyatları yükselecek mi...
Ana Sayfa 00:42
İzmir'de PKK/KCK operasyonu:...
Ana Sayfa 03:05
HSK'dan flaş karar! İstanbul...
Ana Sayfa 00:54
Yılmaz Vural'dan korkutan...
Ana Sayfa 02:50
Bağcılar'da pes dedirten...
Ana Sayfa 02:01
Bursa'da nefes kesen...
Ana Sayfa 01:00
Bolu Dağı Tüneli'nde korku...
Ana Sayfa 02:40
Başkan Erdoğan'dan Kanal...
Ana Sayfa 03:22
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan:...

Süper Lig ve 1. Lig'de birçok takımı çalıştıran tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, pazartesi günü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Vural'ın yapılan tetkikler sonrası koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen deneyimli teknik adamın ikinci kez koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Prof.Dr. Çağlar Çuhadaroğlu konuyla ilgili o gerçeğe A Haber ekranlarında açıklık getirdi.


67 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Pazartesi gününden itibaren özel bir hastanede tedavi altına alınan Vural'ın yoğun bakımda entübe edildiği bildirildi.

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, Yılmaz Vural'ın doktoru Prof.Dr. Çağlar ÇUHADAROĞLU ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, Yılmaz Vural'ın belirlenen saatlerde oksijen desteğiyle yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Vural'ın ikinci kez koronavirüse yakalandığı iddialarınında gerçeğini yansıtmadığını ifade eden Prof. Dr. Çuhandaroğlu, Yılmaz Vural'ın ilk kez koronavirüse yakalandığını söyledi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Spor Videoları