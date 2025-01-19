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Yeşil saha boks ringine döndü
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Yeşil saha boks ringine döndü

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 21:40

Bursa Süper Amatör Lig'de Zaferspor ile İnegöl Orhaniyespor arasında oynanan müsabakada, Zaferspor taraftarları ile İnegöl Orhaniyespor futbolcuları arasında kavga çıktı. Bursa Süper Amatör Lig'de Zaferspor - İnegöl Orhaniyespor arasında oynanan müsabaka 0-0 berabere sona erdi. Maçın hemen ardından Zaferspor taraftarları ile İnegöl Orhaniyespor futbolcuları arasında tartışma çıktı. Saldırı anı kameralara yansıdı. Kavgada Orhaniyesporlu futbolcular Ömer Faruk Şenkan ve Ömer Demircan yaralandı. Orhaniyespor yönetimi saldırı anlarını gösteren videoları alıp şikayette bulundu.

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