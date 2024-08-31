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"Yeşil" maskesi takıp bıçakla poz verdiler! Sakaryaspor - Amed maçına ''Yeşil'' maskesiyle giden 6 taraftar emniyette ifade verdi!

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024, 23:05 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 23:05

Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde minibüste "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan taraftarlar, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası emniyete ifade verdi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında, 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Maç öncesinde, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskesini takan bazı taraftarların minibüste çekilmiş görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Taraftarlar hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Bu kapsamda, videoda yer alan 6 taraftar, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Maskeli Taraftarların Sosyal Medya Paylaşımı

Olayın yankıları sürerken, minibüste çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Videoda, taraftarların yüzlerinde "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskeleri bulunuyordu. Ayrıca, bir taraftarın elinde "Tatangalar" yazılı bıçakla poz verdiği görüldü. Bu görüntüler, taraftar grupları arasında tartışmalara yol açarken, güvenlik güçlerinin olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

Taraftarlar Serbest Bırakıldı

Gözaltına alınan taraftarlar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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