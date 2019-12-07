Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 07.12.2019 10:25

Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçına saatler kaldı. Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Oynadığı son 7 maçtan 6 galibiyet alan ve son 5 maçını da kazanan Sivasspor, liderliğini sürdürmek istiyor. Öte yandan son 7 maçından 3 galibiyet, 4 beraberlik alan Yeni Malatyaspor ise yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Peki Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Takımların 11'leri nasıl olacak? Maçla ilgili tüm detayları takvim.com.tr'de bulabilirsiniz...

Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. İki takımın da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacağı maçta ilginç istatistikler de ön plana çıkıyor.

5. RANDEVU

DG Sivasspor ile Yeni Malatyaspor, yarın Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecekler. İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan 4 maçın 2'sinden Sivasspor, 1'inden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Söz konusu mücadelelerde Sivasspor 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Sivasspor ve Malatyaspor son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış ve maç 2-0 kırmızı-beyazlı takımın üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında ligde geride kalan 4 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 sezonu

Sivasspor: 2 - Malatyaspor: 0

Malatyaspor: 1 - Sivasspor: 0

2018-2019 sezonu

Malatyaspor: 4 - Sivasspor: 4

Sivasspor: 2 - Malatyaspor: 0

YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin, Acquah, Fofana (G.Töre), Bifouma, Jahovic, Guilherme

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Hakan Arslan, Fatih, Emre Kılınç, Mert Hakan, Fernando, Kone

KARŞILAŞMAYI ÜMİT ÖZTÜRK YÖNETECEK

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak...

ÇALIMBAY'IN, SERGEN YALÇIN İSTATİSTİĞİ

Süper Lig'de Teknik Direktör Sergen Yalçın ile karşılaştığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilginç bir istatistiğe de imza attı. Çalımbay, bu maçların hepsinden 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

SİVASSPOR'DA TEK EKSİK YATABARE

Bu zorlu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Çalımbay, Yatabare'nin yerine Kone'yi sahaya sürecek.