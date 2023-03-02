STAR TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı videosu yayınlandı. Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanına Ferit’in, ‘’Sen kendini bana bırak sonra olacaklara bak’’ sözleri damga vurdu. İşte nefes kesen yeni bölüm fragmanı….
Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı VİDEOSU İZLE 📺 ‘’Sen kendini bana bırak sonra olacaklara bak’’
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