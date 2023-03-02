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Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı VİDEOSU İZLE 📺 ‘’Sen kendini bana bırak sonra olacaklara bak’’

Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı VİDEOSU İZLE 📺 ‘’Sen kendini bana bırak sonra olacaklara bak’’
02.03.2023 09:33 - Son Güncelleme: 02.03.2023 09:42

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STAR TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı videosu yayınlandı. Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanına Ferit’in, ‘’Sen kendini bana bırak sonra olacaklara bak’’ sözleri damga vurdu. İşte nefes kesen yeni bölüm fragmanı….

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