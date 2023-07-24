Wilfried Zaha resmen Galatasaray'da! Transferi açıkladılar: 4 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecek

Galatasaray, İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin avro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

WİLFRİED ZAHA'NIN KARİYERİ

Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde doğdu.

Crystal Palace altyapısından 2010 yılında A takıma yükselen Zaha, 2013 yılının ocak ayında Manchester United'a transfer olmasına rağmen sezonu Crystal Palace'ta tamamladı.

Manchester United'taki 6 aylık serüveninin ardından Cardiff'e kiralanan futbolcu, sezon sonunda tekrar Crystal Palace'a döndü.

Crystal Palace formasıyla toplam 458 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 90 kez gol sevinci yaşarken, 76 da asist yaptı.