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Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE

Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE
19.09.2020 21:33

Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen deplasmanına konuk olan Hertha Berlin, 90. dakikada Jhon Cordoba'nın attığı golle farkı 3'e çıkardı ve skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlandı.


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