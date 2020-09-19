Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen deplasmanına konuk olan Hertha Berlin, 90. dakikada Jhon Cordoba'nın attığı golle farkı 3'e çıkardı ve skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlandı.
Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE
19.09.2020 21:33
- Werder Bremen 1-4 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE
- Werder Bremen 1-3 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE
- Werder Bremen 0-3 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE
- Werder Bremen 0-2 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE
- Werder Bremen 0-1 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE
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