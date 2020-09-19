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Werder Bremen 0-3 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE

Werder Bremen 0-3 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE
19.09.2020 21:32

Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen deplasmanına konuk olan Hertha Berlin, 62. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle 3-0 öne geçti. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlandı.


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