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Werder Bremen 0-2 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE

Werder Bremen 0-2 Hertha Berlin | GOLÜ İZLE
19.09.2020 21:30

Bundesliga'nın ilk haftasında Werder Bremen deplasmanına konuk olan Hertha Berlin, 45+2. dakikada Dodi Lukebakio'nun attığı golle 2-0 öne geçti. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlandı.


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