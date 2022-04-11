Usta yorumcu Erman Toroğlu'dan Tarık Ongun sözleri: ''İlk yarıdaki derbinin VAR kayıtlarını dinledi"

Erman Toroğlu hakem camiasına ilişkin bombayı patlattı. Son dönemde TFF'de istifalar ve hakem krizleri yaşanırken Erman Toroğlu çok konuşulacak bir bilgi paylaştı. Bugün oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası açıklama yapan Toroğlu, İlk yarıdaki Galatasaray-Fenerbahçe maçına değindi. Cüneyt Çakır'ın yardımcısı Hakem Tarık Ongun'un sezonun ilk yarısındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını dinlediğini söyleyen Toroğlu, "Bu konuşmaları iki kişi isterse dinleyebilir, biri Federasyon Başkanı diğeri MHK Başkanı. Bu VAR konuşmalarını kime vereceksin, bu konuşmaları senden kim istedi? Senin gücün ne? Maçın hakemi Halil Umut Meler bu olanları duymuş, bunlar ne yapıyorlar. Beni arkadan vuruyorlar demiş." açıklamasını yaptı.