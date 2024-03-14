UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Avrupa maçlarında evinde ilk kez yenilmesine karşın deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Belçika temsilcisi 68. dakikada Rasmussen'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bu sezon 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli takım, Moldova'nın Zimbru ekibini sahasında 5-0, deplasmanda da 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Maribor'la karşılaşan İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada 3-1 kazandıkları maçın rövanşında 3-0'lık galibiyet alarak play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off turunda Hollanda'nın Twente ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5-1 kazanırken, deplasmanda da 1-0 kazanarak gruplara kaldı.

H Grubu'nda Danimarka'nın Nordsjaelland, Bulgaristan'ın Ludogorets ve Slovakya'nın Spartak Trnava ekipleriyle eşleyen Fenerbahçe, oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinden mağlubiyetle ayrılarak grubu zirvede tamamladı.

Evinde oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertli takım, Slovakya deplasmanından da galibiyetle ayrılırken Bulgaristan'da Ludogorets'e 2-0, Danimarka'da da Nordsjaelland'a 6-1 kaybetti.

Grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yenerken, sahasında ise 1-0 kaybederek çeyrek finale çıktı.

Bu sezon sahasında 7. Avrupa maçına çıkan İsmail Kartal'ın ekibi, bu maçlarda ilk kez yenilgi yüzü görürken rakip filelere 23 gol attı, kalesinde de 5 gol gördü.

BU SEZON EVİNDE İKİNCİ KEZ GERİYE DÜŞTÜ

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iç sahada oynadığı maçlarda ikinci kez geriye düştü.

Taraftarı önünde 7. maçına çıkan sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente karşısında 1-0 geriye düşerken mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinin tamamından galibiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 5 maçta ise ilk golü atan takım durumundaydı.

Union Saint-Gilloise karşısında 68. dakikada Rasmussen'in golüyle 1-0 mağlup duruma düşen Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez ilk golü yiyen taraf oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ DEVAM EDEMEDİ



Union Saint-Gilloise karşısında 75. dakikada Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlık sonrasında kenara geldi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında sakatlanarak kendisini yere bırakan tecrübeli futbolcu, 90+2. dakikada oyundan çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ın yerine mücadeleye dahil olan altyapı oyuncusu 17 yaşındaki Zeki Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk kez süre aldı.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ YARIN 16.00'DA BELLİ OLACAK



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi yarın belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde TSİ 14.00'te UEFA Şampiyonlar Ligi, TSİ 15.00'te UEFA Avrupa Ligi, TSİ 16.00'da ise UEFA Avrupa Konferans Ligi eşleşmeleri belli olacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada Kent'in ters topuyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski ile yaptığı verkaçla altıpasın sağında topla buluştu. İrfan'ın bekletmeden şutunda kaleye giden topa ayak sokan savunma meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

10. dakikada soldan savunma arkasına derinlemesine pasa hareketlenen Rasmussen'in çizgiden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Nilsson'un müsait durumda şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

21. dakikada sağdan İrfan Can'ın ortasına penaltı noktasının hemen önünde yükselen Szymanski'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada kaleci İrfan Can Kahveci'nin pas hatasında topu kapan Eckert'in karşı karşıya durumda şutunda İrfan Can hatasını telafi etti.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.



Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan Ali Koç'a sitem etti.

İşte o tepkilerden bazıları:

Sayın Ali Koç lütfen totem yapmaya devam et, aylar sonra stada geldin halimize bak. #FBvUSG

Ali Koç stadın önünden geçme artık. Bu son olsun...

TÜRK'ÜN KALBİ SENDE ATAR

Maç öncesi Ülker Stadyumu'nda 16 Türk devletine ithafen "Türk'ün kalbi sende atar" pankartı açıldı.

"Türk'ün kalbi sende atar"

Tribünlerde Türk devletlerini simgeleyen bayraklara yer verildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesine göre 8 değişiklik yaptı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ilk maçta alınan 3-0'ın avantajıyla çıkan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Kartal, kadroda değişiklikler yaptı.

Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Rade Krunic, Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko'nun yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Djiku, Szymanski, İsmail Yüksek, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken, savunma dörtlüsü olarak Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Kent'e ilk 11'de formayı veren Kartal, forvet hattında da Belçika deplasmanında olduğu gibi Michy Batshuayi'yi oynattı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek de kulübedeki isimler oldu.

Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı CANLI İZLE







İSMAİL KARTAL 6 GENÇ İSMİ KADROYA DAHİL ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise mücadelesinde 6 genç oyuncuyu kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Doğukan Demir, sol bek Ahmet Necat Aydın, stoper Yusuf Akçiçek, orta saha oyuncuları Zeki Dursun ve Muhammet İmre ile forvet Çağrı Fedai, kadroda yer alan isimler oldu.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise mücadelesinde 5 oyuncusundan faydalanamadı.

Belçika'da oynanan ilk maçta gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü ile maç eksiği bulunan Rodrigo Becao ve Leonardo Bonucci kadroda yer almayan isimler oldu.

Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde isimleri olmayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da kadroda yer almadı.

UEFA BAŞKANI ALEXANDER CEFERİN MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşılaşmasını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de takip etti.

Bugün gündüz saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaret ederek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt'le bir araya gelen Aleksander Ceferin, mücadeleye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte geldi.

RYAN KENT 105 GÜN SONRA İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Union Saint-Gilloise mücadelesiyle 105 gün sonra ilk 11'e döndü.

Sarı-lacivertli forma altında son olarak 30 Kasım 2023'de Danimarka'da oynanan Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, o tarihten sonra yine bir Avrupa mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 lig ve 9 Avrupa karşılaşmasında oynayan Ryan Kent, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak playoff oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, evinde oynadığı 6 maçı da kazanırken 23 gol attı ve kalesinde ise 4 gol gördü.





İLK 11'LER



Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Szymanski, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Batshuayi, Kent.

U.S. Gilloise : Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert.

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