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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den depremzedeler için destek çağrısı!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den depremzedeler için destek çağrısı!
08.03.2023 17:50

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek verdi. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Omuz Omuza kampanyasına bir destek de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den geldi. Ceferin, TFF’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, “Türklerin, şefkatli desteğinize ihtiyacı var. Bu yüzden Türkiye’deki insanların iyileşmesine birlikte yardım edelim” ifadelerini kullandı.

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