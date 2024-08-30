UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri yapıldı! İşte 3 büyüklerin rakipleri!

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 19:15 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 19:15

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.

Fenerbahçe de, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

Bu sezon yeni formatında 36 takımla oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu final maçı 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao kentinde bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak