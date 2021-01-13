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Tuzlaspor 1 - 5 Başakşehir MAÇ ÖZETİ | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı

Tuzlaspor 1 - 5 Başakşehir MAÇ ÖZETİ | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maçı
13.01.2021 22:35
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında son Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Tuzlaspor'a konuk oldu. Covid 19 nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir farklı kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, Demba Ba (2), Aleksic, Ravil Tagir ve İrfan Can kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü Vedat'tan geldi.


Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında son Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Tuzlaspor'a konuk oldu. Covid 19 nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir farklı kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, Demba Ba (2), Aleksic, Ravil Tagir ve İrfan Can kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü Vedat'tan geldi.
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