PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor Gaziantep’e gitti!
Haberler Spor Videoları

Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor Gaziantep'e gitti!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 18:14:28

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 13.00’te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Gaziantep’e gitti.

Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Gaziantep'e gitti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Gaziantep'e gitti.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray maçının kafilesinde şu oyuncular yer aldı;

Uğurcan Çakır, ⁠Muhammet Taha Tepe, ⁠Erol Can Çolak, ⁠Onuralp Çevikkan, ⁠Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Arseniy Batagov, John Lundstram, Tim Jabol, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza, Enis Destan

SIRADAKİ VİDEO
Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı!
13.05.2025Salı
Dev farkla zafer! Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan
11.05.2025Pazar
Trabzonspor - Galatasaray maçında kritik pozisyon! Çizgi yanlış mı? Mustafa Çulcu yorumladı
10.05.2025Cumartesi
Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç tepkisi dinmiyor! Galibiyete rağmen istifa sesleri ve Aziz Yıldırım tezahüratları
09.05.2025Cuma
Ümit Karan'dan flaş ''tutuklanmadım'' açıklaması!
07.05.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Ankara Gölbaşı’nda feci motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti 00:47
Gölbaşı'nda motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü!
12.05.2025Pazartesi
PKK’yı lağveden kongreden özel görüntüler! 00:42
İşte PKK'yı lağveden kongre!
12.05.2025Pazartesi
Mersin’de feci kaza: Taksi elektrik direğine çarptı! 2 ölü 00:56
Mersin’de feci kaza: Taksi elektrik direğine çarptı! 2 ölü
13.05.2025Salı
Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 1 ölü 01:11
Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 1 ölü
12.05.2025Pazartesi
CANLI YAYIN