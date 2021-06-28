Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik, şehre geldi

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Marek Hamsik akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon’a geldi. 33 yaşındaki yıldıza Bordo Mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı çıkışında büyük ilgi gösterdi.

Slovak yıldız Marek Hamsik'e EURO 2020 öncesi 2 yıllık imza attıran Bordo Mavililer, orta alanına büyük güç kattı.



Haftalarca transfer için uğraşan Karadeniz devi, akşam saatlerinde yıldız orta sahasına kavuştu.

Trabzon'a iniş yapan Hamsik, havalimanında Trabzonsporlu taraftarlarca karşılandı.

Tezahürat yapan taraftarlar, Slovak futbolcuya çiçek vererek sevgi gösterisinde bulundu. Hamsik, menajeriyle kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Karadeniz temsilcisi, Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

33 yaşındaki yıldız, sezonluk 1.5 milyon Euro kazanacak ve her bir sezon için 700 bin euro imza ücreti alacak.