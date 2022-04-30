Trabzonspor’un şampiyonluğu için doğum yapmak üzere olan eşini Almanya’da bırakıp kutlamalara geldi

Doğum yapmak üzere olan eşini Almanya'da bırakıp, şampiyonluk için kentte gelen gurbetçi Rahman Taşçı, "Almanya'dan geliyorum. Özlem, hasret, her şey var hikayemizde. Yıllar sonra bu ana tanıklık ediyoruz. Eşim hamile. Belki de şu an doğum yapmak üzere. Eşim 'çocuk gelecek gitmesen olmaz mı?' dedi. Dedim '30 yıldır biz bu sevdayı bekliyoruz. Sen çocuğumuzu dünyaya getir ben de sana şampiyonluğu getireceğim. Bu kupayı getireceğim. Sana 30 senelik hasretimizi getireceğim. Bu da benden sana hediye olsun.' Belki de şu an oğlum dünyaya geldi. Ama bilsin ki bu fedakarlıklar onun için. Uçağım iptal oldu. Yollarda perişan oldum. Ama yılmadım. Taksiyle, yürüyerek bu kadar yolu aştım ve geldim" dedi.