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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı!

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı!
17.07.2023 11:36

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Nenad Bjelica'nın oyuncunun fazla kilolarından ve performansından memnun olmadığı belirtilmişti. İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama...

Spor Videoları

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Nenad Bjelica'nın oyuncunun fazla kilolarından ve performansından memnun olmadığı belirtilmişti.

İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama;

"Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

SERBEST OYUNCU STATÜSÜNDE!

Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan Toköz, an itibariyle serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Dorukhan ile anlaşma sağlayan takım, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilecek.

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