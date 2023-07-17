Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Nenad Bjelica'nın oyuncunun fazla kilolarından ve performansından memnun olmadığı belirtilmişti. İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama...