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Trabzonspor, yıldız futbolcu Marek Hamsik transferini bitirdi

Trabzonspor, yıldız futbolcu Marek Hamsik transferini bitirdi
08.06.2021 01:46
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Trabzonspor flaş bir transfere imza attı. Bruno Peres ve Gervinho transferlerinin ardından çalışmalarını sürdüren fırtına Marek Hamsik transferini de bitirdi.


Transfer sezonu henüz resmen başlamamasına rağmen oldukça hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Marek Hamsik transferini de bitirdi.

İTALYANLAR DUYURDU
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Marek Hamsik transferinin resmen bittiğini açıkladı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK
Bordo-mavililerle 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Marek Hamsik, yıllık 3 milyon Euro kazanacak.

Napoli efsanesi Marek Hamsik, İtalyan ekibinden ayrıldıktan sonra Çin Ligi'nde top koşturmuş ve daha sonra Göteborg'a imza atmıştı.

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