Haberler Video Spor Videoları <a href="/index/trabzonspor?type=2" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> transfer haberleri son dakika! Trabzon<a href="/index/spor?type=2" class="" rel="tag">spor</a> Marek Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi!

transfer haberleri son dakika! Trabzon Marek Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi!

Trabzonspor transfer haberleri son dakika! Trabzon Marek Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi!" />
07.06.2021 16:50
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transfer haberleri son dakika! Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Bordo-mavililer, Bruno Peres ve ile sözleşme imzalamıştı. Trabzon transfer herakatının başrolüne koyduğu oyuncu olan Hamsik transferinde son düzlüğe girdi. Slovak yıldız Marek Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi. Son gelişmeleri A muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.


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