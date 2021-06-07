Trabzonspor transfer haberleri son dakika! Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Bordo-mavililer, Bruno Peres ve Gervinho ile sözleşme imzalamıştı. Trabzonspor transfer herakatının başrolüne koyduğu oyuncu olan Hamsik transferinde son düzlüğe girdi. Trabzonspor Slovak yıldız Marek Hamsik'e ön sözleşme evraklarını gönderdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.