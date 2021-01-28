Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kupayı Trabzon şehrine armağan ediyoruz

TFF Süper Kupa’da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan bordo-mavililer, kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdulkadir Ömür kamera karşısına geçti. Avcı, "Türk futbolunun en önemli oyuncularından bir tanesi Ömür'ü geçen hafta kaybetmiştik. Sakatlığından dolayı 3 ay bizimle olamayacak. Bugün galibiyeti hem taraftarımıza hem Ömür'e armağan ediyoruz. Güzel bir duygu..." ifadelerini kullandı.