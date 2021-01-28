Haberler Video Spor Videoları Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kupayı Trabzon şehrine armağan ediyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kupayı Trabzon şehrine armağan ediyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kupayı Trabzon şehrine armağan ediyoruz
28.01.2021 01:57
Ana Sayfa 09:08
Beşinci kol faaliyeti nedir?...
Ana Sayfa 00:43
Kuruluş Osman'ın 44. bölüm...
Ana Sayfa 00:15
Metrobüste tekme tokat kavga
Ana Sayfa 04:08
Trabzonspor'dan Visca...
Ana Sayfa 13:51
Kayı obasında sancak değişimi!
Ana Sayfa 04:04
Başakşehir - Trabzonspor...
Ana Sayfa 03:24
Nikola'nın sinsi planı!
Ana Sayfa 00:51
Başkan Erdoğan Elon Musk...
Ana Sayfa 04:30
Gemi karaya oturdu
Ana Sayfa 01:08
Yakışmadı Ali Koç! Özil'e...
Ana Sayfa 00:40
CHP'li eski vekil Berhan...
Ana Sayfa 39:55
Kılıçdaroğlu'na "militan"...

TFF Süper Kupa’da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan bordo-mavililer, kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdulkadir Ömür kamera karşısına geçti. Avcı, "Türk futbolunun en önemli oyuncularından bir tanesi Ömür'ü geçen hafta kaybetmiştik. Sakatlığından dolayı 3 ay bizimle olamayacak. Bugün galibiyeti hem taraftarımıza hem Ömür'e armağan ediyoruz. Güzel bir duygu..." ifadelerini kullandı.


TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan bordo-mavililer, kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Abdulkadir Ömür kamera karşısına geçti. Avcı, "Türk futbolunun en önemli oyuncularından bir tanesi Ömür'ü geçen hafta kaybetmiştik. Sakatlığından dolayı 3 ay bizimle olamayacak. Bugün galibiyeti hem taraftarımıza hem Ömür'e armağan ediyoruz. Güzel bir duygu..." ifadelerini kullandı.
Spor Videoları