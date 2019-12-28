Trabzonspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? |Video 28.12.2019 13:43

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında daha önce 44 kez karşı karşıya geldiği Kayserispor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısının son karşılaşmasına çıkacak olan bordo mavili ekip devreyi 3 puanla kapamak istiyor. Süper Lig'de karşılaşma öncesi Trabzonspor 29 puanla 4. sırada yer alırken 10 puanlı Kayserispor ise ligde 18. ve son sırada bulunuyor. Peki, Trabzonspor-Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor-Kayserispor maçı canlı izleme yolları merak ediliyor. Trabzonspor-Kayserispor maçına dair tüm ayrıntılar ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr farkıyla sizlerle...

Trabzonspor - Kayserispor maçı 28 Aralık Cumartesi günü oynanacak. 29 puan ile 3. sırada yer alan bordo mavili takım, son mücadelesini İttifak Holding Konyaspor karşısında vermişti. Maçı 1-0 kazanan Fırtına seriyi sürdürmek istiyor... İstikbal Mobilya Kayserispor ise son iki maçını da kaybetti ve 10 puanla son sırada yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bugün saat 17.30'da oynanacak. Maç, Bein Sports kanalından canlı olarak aktarılacak. Müsabakanın hakemliğini Hüseyin Göçek yürütecek. Esat Sancaktar birinci yardımcı hakem, Serkan Ok 2. yardımcı hakem ve Mustafa İlker de dördüncü hakem olarak sahada yerini alacak.