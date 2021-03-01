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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Valencia'nın Bakasetas'a müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Valencia'nın Bakasetas'a müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı
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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor Fenerbahçe maçında Bakasetas'a yapılan müdahaleyi yorumladı. Bordo mavililerin penaltı beklediği pozisyonu, net penaltı olarak yorumlayan Toroğlu, "Utanın. Bunlar hakem falan değil" ifadelerini kullandı.


Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor Fenerbahçe maçında Bakasetas'a yapılan müdahaleyi yorumladı. Bordo mavililerin penaltı beklediği pozisyonu, net penaltı olarak yorumlayan Toroğlu, "Utanın. Bunlar hakem falan değil" ifadelerini kullandı.
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