Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Valencia'nın Bakasetas'a müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor Fenerbahçe maçında Bakasetas'a yapılan müdahaleyi yorumladı. Bordo mavililerin penaltı beklediği pozisyonu, net penaltı olarak yorumlayan Toroğlu, "Utanın. Bunlar hakem falan değil" ifadelerini kullandı.