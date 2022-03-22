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Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri tükendi

Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri tükendi
22.03.2022 15:39

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Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın biletleri tükendi. Karşılaşmanın en ucuz bileti 350 liradan en pahalı bileti ise 3 bin 250 liradan satışa çıkarılmıştı.

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Maç biletlerinin saat 11.00'de satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Biletler, satışa çıkarılmasından kısa bir süre sonra tükendi.

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerini VIP Platinum 3 bin 250, VIP Gold 2 bin 500, VIP Silver ve batı tribün 750, doğu tribün 650, fırtına tribün 450, kale arkası da 350 liradan satışa çıkarmıştı.

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