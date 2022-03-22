Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri tükendi

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın biletleri tükendi. Karşılaşmanın en ucuz bileti 350 liradan en pahalı bileti ise 3 bin 250 liradan satışa çıkarılmıştı.