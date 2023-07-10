Trabzonspor, Benkovic'i kiraladı! İşte transferin maliyeti

"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic'in, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Udinese'ye, kiralama bedeli olarak 500.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 4 (Dört) taksit halinde 2.500.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir."