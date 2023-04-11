RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Spor Videoları Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Sergen Yalçın itirafı! |VİDEO

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Sergen Yalçın itirafı! |VİDEO

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Sergen Yalçın itirafı! |VİDEO
11.04.2023 20:50

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:14
Barça’dan Arda’ya kanca
Spor 01:41
Bolu’da amatör küme maçında...
Spor 05:12
Fenerbahçe 4-1 Kayserispor |...
Spor 01:05
⚽ GOL | Arda Güler I...
Spor 00:11
Gollerden sonra Fenerbahçe...
Spor 01:19
⚽ GOL | Serdar Dursun I...
Spor 01:15
⚽ GOL | Emre Mor I Fenerbahçe...
Spor 01:01
⚽ GOL | Mauro Icardi I...
Spor 01:15
Belözoğlu direkt kırmızı kart...
Spor 01:16
⚽️ GOL I Abdülkadir Ömür I MKE...
Spor 00:07
Trabzonspor - Kayserispor maçı...
Spor 00:10
Derbinin tarihi belli oldu!...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'un konuğu oldu. Doğan, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunurken teknik direktör konusuna da değindi. Doğan, Sergen Yalçın ile görüştüklerini itiraf edip konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Videoları

Trabzonspor'da bir numaralı gündem maddesi teknik direktör oldu. Yeni başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada takımın gündemini değerlendirdi.

"TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için; "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalışmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var." dedi.



Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında; "Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti." sözlerini sarfetti.

SON DAKİKA