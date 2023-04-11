Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'un konuğu oldu. Doğan, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunurken teknik direktör konusuna da değindi. Doğan, Sergen Yalçın ile görüştüklerini itiraf edip konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'un konuğu oldu. Doğan, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunurken teknik direktör konusuna da değindi. Doğan, Sergen Yalçın ile görüştüklerini itiraf edip konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da bir numaralı gündem maddesi teknik direktör oldu. Yeni başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da yaptığı açıklamada takımın gündemini değerlendirdi.
"TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için; "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalışmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var." dedi.
Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında; "Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti." sözlerini sarfetti.