Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Edin Visca açıklaması: Temasımız olmadı

TFF Süper Kupa Final maçında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Caleb Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Maçın ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Edin Visca ile ilgili sorulan soruya Ağaoğlu, "Başakşehir'deki hiçbir futbolcuyla ilgili temasımız olmadı" dedi.

Trabzonspor, TFF Süper Kupa Final maçında Medipol Başakşehir'i Djaniny ve Caleb Ekuban'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



Dev maçın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Başakşehir'deki hiçbir futbolcuyla ilgili temasımız olmadı" dedi.



İşte Ahmet Ağaoğlu'nun A Spor'a yaptığı açıklamalarda satır başları;



"Güzel bir maç oldu. Hava şartları çok sıkıntılıydı. Parmak'ın hafif bir sakatlığı var, 1 hafta falan oynamaz. En büyük endişem ciddi bir sakatlık olmasıydı, diğer endişem de maçın uzamasıydı. Neyse ki arkadaşlar maçı uzatmadan neticelendirdiler"

"Beşiktaş, bizim maça 1 hafta dinlenerek çıkacak. Bu maçta en büyük endişem maçın uzamasaydı, Allah'tan oyuncularımız ona müsaade etmediler. Yorgunluk var"

"Maç başlarken Göksel Gümüşdağ'a 'Teşekkür ederim, Visca'yı vermişsin' dedim. O da 'Hayırlı olsun, galiba almışsın' dedi. Başakşehir takımının oyuncuları için temasımız olmadı"