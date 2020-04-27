Koronavirüs salgını sonrası liglere verilen arada evlerinde karantinaya giren Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta hünerlerini sergileyen oyunculara başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Abdülkadir Ömür'ün davetini geri çevirmeyen Ağaoğlu, mutfağa girerek kuru fasulye ve pilav hazırladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi
27.04.2020 21:43
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