RAMAZAN İMSAKİYE
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi
27.04.2020 21:43

Koronavirüs salgını sonrası liglere verilen arada evlerinde karantinaya giren Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta hünerlerini sergileyen oyunculara başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Abdülkadir Ömür'ün davetini geri çevirmeyen Ağaoğlu, mutfağa girerek kuru fasulye ve pilav hazırladı.


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