Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe'de Trabzon'da karşı karşıya geldi. 66. dakikada Novak'ın attığı golle Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçti.
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe (Trabzonspor'un 2. golü | 66' Novak)03.03.2020 22:11
- Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe (Fenerbahçe'nin 1. golü | 82' Muriç)
- Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe (Trabzonspor'un 2. golü | 66' Novak)
- Trabzonspor 1-0 Fenerbahçe (Trabzonspor'un 1. golü | 46' Sörloth)
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