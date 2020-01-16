Haberler Video Trabzonspor 2-0 Denizlispor | GENİŞ ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu İlk Maçı)
Trabzonspor 2-0 Denizlispor | GENİŞ ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu İlk Maçı)

Trabzonspor 2-0 Denizlispor | GENİŞ ÖZET İZLE (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu İlk Maçı)

16.01.2020 23:52

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında konuk ettiği Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj sağladı. İşte Trabzonspor Denizlispor maçı geniş özeti...


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