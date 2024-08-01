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Trabzonspor 1 - 0 Ruzemberok | Abdullah Avcı,
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Trabzonspor 1 - 0 Ruzemberok | Abdullah Avcı, "İki maçı da gol yemeden kazanmak önemliydi"

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024, 23:55   |   Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 23:55

UEFA Avrupa Lig 2. Ön Eleme rövanş maçında sahasında Ruzemberok'u 1-0 mağlup ederek turu geçen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk maçı 2-0 kazandıklarını belirterek, "İki maçı da gol yemeden kazanmak önemliydi" dedi. İşte Abdullah Avcı'nın tur sonrası açıklamaları...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iki maçta da gol yemeden kazanmanın onemli olduğunu söyledi.
UEFA Avrupa Lig 2. Ön Eleme rövanş maçında sahasında Ruzemberok'u 1-0 mağlup ederek turu geçen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk maçı 2-0 kazandıklarını belirterek, "Topa sahip olan takım bizdik. Çözüm noktalarını üretmeye çalıştık. Final paslarına kadar sahayı iyi kullandık. Bugün futbolda artık bir tane koşu yetmiyor. Yardımcı koşular gerekiyor. Alan açmalar çok önemli. Bazı pozisyonları sonuçlandıramadık. Rakip pozisyon bulduğunda kaptanımız yine 0-0 bir tane pozisyon çıkardı. İkinci yarıya dengeli bir oyunla başladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Doğru zamanda da golü bulduk. İki maçı gol yemeden kazanmak önemliydi" ifadelerini kullandı.
Taraftarların önemli bir destek verdiğini belirten Avcı, "Geçen sezonun son aylarında beraber olamadık. Bugün yeni transferlerimizle beraber harika bir destek veriyorlar. Yeni transferlerimize hep destek hem de alkışlıyorlar. Yeni oyuncularımızn hepsi doğru mesajlar veriyor. Eksiklerin tamamlanmasıyla beraber daha hızlı daha agresif bir topa sahip olma anlamında bu galibiyetlerin ne kadar değerli olduğu sonraki maçlarda daha iyi anlayacağız. Oynayan oyuncularımız ve sonradan giren oyuncularımızın enerjileri de çok iyi de. Bu turu geçmek çok önemliydi. Önümüzdeki haftada turu geçmek için en iyi şekilde hazırlanacağız. Umarım bunu gerçekleştiririz" diyerek sözlerini tamamladı.

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