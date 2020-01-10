Haberler Video Trabzonspor 1 - 0 Partizani (Trabzonspor'un 1. Golü - Alexander Sörloth)
Trabzonspor 1 - 0 Partizani (Trabzonspor'un 1. Golü - Alexander Sörloth)

Trabzonspor 1 - 0 Partizani (Trabzonspor'un 1. Golü - Alexander Sörloth)

10.01.2020 17:33

Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, Partizani ile oynadığı hazırlık maçında Alexander Sörloth'un gölüyle 1-0 öne geçti.


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