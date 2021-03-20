Haberler Video Spor Videoları Tokyo Olimpiyatları'na koronavirüs şoku! Yurt dışından seyirci alınmayacak

Tokyo Olimpiyatları'na koronavirüs şoku! Yurt dışından seyirci alınmayacak

Tokyo Olimpiyatları'na koronavirüs şoku! Yurt dışından seyirci alınmayacak
20.03.2021 15:37
Ana Sayfa 04:37
Çifte vatandaşlar nüfus...
Ana Sayfa 03:19
"Yüksek faizde yatırım olmaz"
Ana Sayfa 00:53
Temel İçgüdü'nün yıldızı...
Ana Sayfa 02:01
Lüks rezidansa baskın
Ana Sayfa 00:58
Birisi Müge Anlı diğeri Hülya...
Ana Sayfa 01:00
GS TV spikeri çıldırdı! ''Tüh...
Ana Sayfa 03:29
İYİ Parti'de istifa depremi!
Ana Sayfa 01:44
Erkek arkadaşı katletti! İşte...
Ana Sayfa 00:16
Sen de mi hocam! Suçüstü...
Ana Sayfa 00:33
Türkiye'den İsrail'e çok sert...
Ana Sayfa 01:12
Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç...
Ana Sayfa 00:26
Merkez Bankası Başkanı...

Son dakika haberi: Japonya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul etmeyecek. Türkiye 2020 Olimpiyat oyunlarına aday olmuş ancak ipi göğüsleyememişti.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul edilmeyecek.

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IPC, Tokyo Metropol Hükümeti (TMG), Tokyo Olimpiyat Komitesi ve Japon hükümetinin video konferans yoluyla bugün bir araya geldiği belirtildi.


YURT DIŞINDAN SEYİRCİ KABUL EDİLMEMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI
Toplantıda alınan karar sonucunda, Kovid-19 salgınının dünya genelindeki durumu göz önüne alınarak 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul edilmemesi konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edildi.

Bu kararın, tüm katılımcılar ve Japon halkının güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ve oyunların daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşeceğine inanıldığı vurgulandı.

Yurt dışından bu oyunlara bilet alan seyircilere, ücretleri iade edilecek.

24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmişti. Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Spor Videoları