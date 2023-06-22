Haberler Spor Videoları TFF'ye yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi A Spor'a konuştu!

TFF'ye yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi A Spor'a konuştu!

TFF'ye yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi A Spor'a konuştu!
22.06.2023 18:24

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:30
Fenerbahçe Edin Dzeko...
Spor 00:13
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde...
Spor 00:11
UEFA Avrupa Konferans Liginde...
Spor 02:56
Gökhan Gönül futbolu...
Spor 00:27
SON DAKİKA I Basketbol Süper...
Spor 05:11
Icardi Galatasaray'da kalacak...
Spor 00:55
GOL | Fenerbahçe 1-0 Medipol...
Spor 01:00
İstanbul'da tarihi final! UEFA...
Spor 00:44
İstanbul'da oynanan dev finali...
Spor 00:57
Dünyanın gözü İstanbul'da!...
Spor 03:37
Şampiyonlar Ligi finalinde...
Spor 09:29
Galatasaray'ın...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha da iyisini, önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, çalışmayı göstereceğiz. Bize göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, birlik beraberlikten yanayız, herkesi seviyoruz. Bu konuda hiçbir kimseyle problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim yok. Biz yaratılanı severiz, yaradandan ötürü. Bundan sonraki dönemde de birlik beraberlik içerisinde olmak istiyoruz dedi.

Spor Videoları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara'da gerçekleşen genel kurulda başkanlık seçimi yapıldı.

Kullanılan 191 oyun 169'unu alan Büyükekşi, tekrar başkanlığa getirildi. Kullanılan oyların 22'si geçersiz sayıldı.

Büyükekşi başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi!

Mehmet Büyükekşi, yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha da iyisini, önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, çalışmayı göstereceğiz. Bize göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, birlik beraberlikten yanayız, herkesi seviyoruz. Bu konuda hiçbir kimseyle problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim yok. Biz yaratılanı severiz, yaradandan ötürü. Bundan sonraki dönemde de birlik beraberlik içerisinde olmak istiyoruz."

SON DAKİKA