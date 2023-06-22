TFF'ye yeniden başkan seçilen Mehmet Büyükekşi A Spor'a konuştu!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi: Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha da iyisini, önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, çalışmayı göstereceğiz. Bize göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, birlik beraberlikten yanayız, herkesi seviyoruz. Bu konuda hiçbir kimseyle problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim yok. Biz yaratılanı severiz, yaradandan ötürü. Bundan sonraki dönemde de birlik beraberlik içerisinde olmak istiyoruz dedi.