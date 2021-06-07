Haberler Video Spor Videoları <a href="/index/tff?type=2" class="" rel="tag">TFF</a> Başkanı <a href="/index/nihat_ozdemir?type=2" class="" rel="tag">Nihat Özdemir</a>'den yabancı kuralına ilişkin açıklama

Başkanı 'den yabancı kuralına ilişkin açıklama

TFF Başkanı 'den yabancı kuralına ilişkin açıklama" />
07.06.2021 20:38
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Başkanı , Kulüpler Birliği ile federasyon arasında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özdemir, kulüplerin yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebiyle ilgili "Yabancı kuralını yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz" dedi. Harcama limitleriyle ilgili de konuşan Özdemir, transfer sezonu başlamadan harcama limitlerini ilan edeceklerini ifade etti.


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