TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile federasyon arasında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özdemir, kulüplerin yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebiyle ilgili "Yabancı kuralını yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz" dedi. Harcama limitleriyle ilgili de konuşan Özdemir, transfer sezonu başlamadan harcama limitlerini ilan edeceklerini ifade etti.