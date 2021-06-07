TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile federasyon arasında gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özdemir, kulüplerin yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi talebiyle ilgili "Yabancı kuralını yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz" dedi. Harcama limitleriyle ilgili de konuşan Özdemir, transfer sezonu başlamadan harcama limitlerini ilan edeceklerini ifade etti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralına ilişkin açıklama
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralına ilişkin açıklama" />