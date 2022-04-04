TFF Başkanı Nihat Özdemir neden istifa etti? TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasını hangi kulüpler istedi? İstifanın perde arkası...

Son dakika haberi... Türk futbolunda istifa depremi yaşandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, görevinin bitimine 1 yıl kala istifa etti. TFF'den yapılan açıklamada, Özdemir'in istifası sonrası seçime kadar TFF'yi Başkanvekili Servet Yardımcı'nın yöneteceği duyuruldu. Peki Nihat Özdemir neden istifa etti? Nihat Özdemir'in istifasını hangi kulüpler istedi? İstifayı Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan ile A Spor yorumcuları Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç canlı yayında değerlendirdi. İşte perde arkası...