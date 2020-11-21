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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı
21.11.2020 16:20
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Son dakika haberi... Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkoğlu, tedavi ve izolasyon sürecinin devam ettiğini ifade etti.


Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Hidayet Türkoğlu'nun açıklaması:

Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.

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