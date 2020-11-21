TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türkoğlu, tedavi ve izolasyon sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Hidayet Türkoğlu'nun açıklaması: