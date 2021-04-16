RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Spor Videoları Taşıdığı tabutun direği Fatih Terim’in elinde kaldı! Terim’in büyük şaşkınlık yaşadığı anlar…

Taşıdığı tabutun direği Fatih Terim’in elinde kaldı! Terim’in büyük şaşkınlık yaşadığı anlar…

Taşıdığı tabutun direği Fatih Terim’in elinde kaldı! Terim’in büyük şaşkınlık yaşadığı anlar…
16.04.2021 22:03
Ana Sayfa 00:59
Hekimoğlu 46. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:32
Sunta yığını yola düştü! 2...
Ana Sayfa 01:19
Binnur Kaya'nın ablasını...
Ana Sayfa 00:47
Beşiktaş’ın ilk 11’i belli...
Ana Sayfa 00:59
Joe Biden'ın son gafı
Ana Sayfa 02:59
Sağlık sorunlarıyla mücadele...
Ana Sayfa 01:35
Gıdada sahtecilik yapan...
Ana Sayfa 01:25
CHP'li belediyeden hayali...
Ana Sayfa 01:12
İstanbul’da mağazaların...
Ana Sayfa 00:45
Bakan Pakdemirli: 'Rabbim...
Ana Sayfa 00:45
Tamamını Türk mühendisler...
Ana Sayfa 03:31
Kayıp iki kız kardeş ve...

Fatih Terim, eski su topu sporcusu 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal'ın cenaze töreninde talihsiz bir an yaşadı. Cenazenin taşındığı sırada tabutun direği elinde kalan tecrübeli hoca büyük şaşkınlık yaşadı.


81 yaşındaki iş insanı Adana Demirspor'un eski su topu oyuncularından İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. Demirdal için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de katıldı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Fatih Terim, Adana Demirspor'un efsane ismi İlhan Demirdalın tabutunu omuzladı. Cenazeyi taşıdıkları sırada tabutun direği Fatih Terim'in elinde kaldı. Terim'in şaşkın görüntüsü kameralara yansıdı.

Spor Videoları