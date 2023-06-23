Haberler Spor Videoları Tanıtım videosu büyük ses getirdi! İşte Trabzonspor’un 2023-2024 sezonu formaları…

Tanıtım videosu büyük ses getirdi! İşte Trabzonspor’un 2023-2024 sezonu formaları…

Tanıtım videosu büyük ses getirdi! İşte Trabzonspor’un 2023-2024 sezonu formaları…
23.06.2023 19:18

OTOMATİK OYNAT

Spor 02:19
Aziz Yıldırım’dan başkanlık...
Spor 00:25
Edin DZEKO İstanbul'da
Spor 02:25
SON DAKİKA I Fenerbahçe Edin...
Spor 00:30
Fenerbahçe Edin Dzeko...
Spor 00:31
UEFA Konferans Liginde...
Spor 00:18
Galatasaray'ın Şampiyonlar...
Spor 00:27
SON DAKİKA I Basketbol Süper...
Spor 01:56
LETONYA 2 - 3 TÜRKİYE | A...
Spor 05:11
Icardi Galatasaray'da kalacak...
Spor 00:35
Fenerbahçe'den ayrılan Enner...
Spor 01:09
GOL | Fenerbahçe 2-0...
Spor 03:37
Şampiyonlar Ligi finalinde...

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu ise beklentilerin uzağında noktalamıştı. Yeni sezona Ertuğrul Doğan başkanlığında ve Nenad Bjelica yönetiminde başlayacak olan Trabzonspor'de hedef şampiyonluk. Fırtına, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken formalarını da tanıttı. İşte her sezon öncesi büyük merak konusu olan Trabzonspor'un formaları ve tanıtım videosu...

Spor Videoları

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu ise beklentilerin uzağında noktalamıştı.

Yeni sezona Ertuğrul Doğan başkanlığında ve Nenad Bjelica yönetiminde başlayacak olan Trabzonspor'de hedef şampiyonluk.

Fırtına, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken formalarını da tanıttı.

JOMA İLE 3 YILLIK ANLAŞMA!

Trabzonspor Kulübü, forma sponsorluğu için Joma Türkiye ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Joma Türkiye'nin 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan üç sezon boyunca A takımın giyeceği maç formalarının yanı sıra kamp ile antrenman kıyafetlerini üreteceği belirtildi.

Sözleşme kapsamında tüm ürün ihtiyaçlarının bedelsiz olarak karşılanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Joma Türkiye, şirketimize ayrıca her sezon için 15 milyon lira ve KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecektir. Ödenecek sponsorluk bedeli her sezon için oluşan enflasyon etkisi göz önüne alınarak arttırılacaktır. Joma Türkiye, sağlamış olduğu yukarıdaki faydalar karşılığında, Trabzonspor'un teknik sponsoru ve mağazacılık faaliyetlerimizde taraftarlarımıza sunacağımız ürünlerin de tedarikçisi olacaktır. Ayrıca çeşitli reklam hakları da Joma Türkiye'ye şirketimiz tarafından sağlanacaktır."

SON DAKİKA