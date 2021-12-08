Haberler Spor Videoları Süper Lig'in ilk 10 haftasında en çok kırmızı ve sarı kart gösteren hakemler! Hakemlerin Süper Lig karnesini Furkan Bozoğlu aktardı

Süper Lig'in ilk 10 haftasında en çok kırmızı ve sarı kart gösteren hakemler! Hakemlerin Süper Lig karnesini Furkan Bozoğlu aktardı

Süper Lig'in ilk 10 haftasında en çok kırmızı ve sarı kart gösteren hakemler! Hakemlerin Süper Lig karnesini Furkan Bozoğlu aktardı
08.12.2021 15:25

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:54
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan...
Ana Sayfa 01:20
Sokak ortasında cinayet!...
Ana Sayfa 02:24
Osman Bey'in kararı...
Ana Sayfa 00:39
Bir Zamanlar Çukurova 116....
Ana Sayfa 01:14
Kadınları sokak ortasında önce...
Ana Sayfa 00:11
Hande Erçel spor salonundan...
Ana Sayfa 00:59
Masterchef Pelin eteğindeki...
Ana Sayfa 01:17
Taksici suçu firmaya attı:...
Ana Sayfa 07:58
️Futbolda yaş küçülüyor...
Ana Sayfa 12:51
Erdoğan Külliye'de müftülere...
Ana Sayfa 08:52
Başkan Erdoğan Katar dönüşü...
Ana Sayfa 00:42
ABD'den PKK ile ortak tatbikat

Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. Oynanan oyunlar ve alınan skorlar bir yana, bazı hakem kararları da sporseverler tarafından günlerce konuşuldu. A Spor editörü Furkan Bozoğlu, Süper Lig hakemlerinin karnesini aktardı. İşte haberin detayları.

Spor Videoları

Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. Oynanan oyunlar ve alınan skorlar bir yana, bazı hakem kararları da sporseverler tarafından günlerce konuşuldu. A Spor editörü Furkan Bozoğlu, Süper Lig hakemlerinin karnesini aktardı. İşte haberin detayları.

SON DAKİKA