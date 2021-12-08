Süper Lig'in ilk 10 haftasında en çok kırmızı ve sarı kart gösteren hakemler! Hakemlerin Süper Lig karnesini Furkan Bozoğlu aktardı

Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. Oynanan oyunlar ve alınan skorlar bir yana, bazı hakem kararları da sporseverler tarafından günlerce konuşuldu. A Spor editörü Furkan Bozoğlu, Süper Lig hakemlerinin karnesini aktardı. İşte haberin detayları.
Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. Oynanan oyunlar ve alınan skorlar bir yana, bazı hakem kararları da sporseverler tarafından günlerce konuşuldu. A Spor editörü Furkan Bozoğlu, Süper Lig hakemlerinin karnesini aktardı. İşte haberin detayları.
Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. Oynanan oyunlar ve alınan skorlar bir yana, bazı hakem kararları da sporseverler tarafından günlerce konuşuldu. A Spor editörü Furkan Bozoğlu, Süper Lig hakemlerinin karnesini aktardı. İşte haberin detayları.